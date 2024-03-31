اليوم السابع
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الأحد، 31 مارس 2024 04:20 ص
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وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام الأثنين لطرحه بمعارض أهلا رمضان

الأحد، 31 مارس 2024 04:00 ص
وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام الأثنين لطرحه بمعارض أهلا رمضان زيوت طعام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الاثنين المقبل، عروض الشركات المقدمة في الممارسة رقم 12 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024، حيث توفر الوزارة زيت الطعام بمعارض "أهلا رمضان 2024" وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية  بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى.

على جانب أخر تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية  في زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الاستهلاك طوال شهر رمضان الكريم مع طرح كيلو لحوم الطازجة السودانية بسعر 250 جنيها.

 







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