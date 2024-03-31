مواصفة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية ترم ثان وتوزيع الدرجات

كتب محمود طه حسين

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحان مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة، وتوزيع الدرجات والدرجة الكلية، والضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف الفصل الدراسي الثاني.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها .

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب .

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية « المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان»

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين الأخطاء اللغوية السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الحد مواصفات من والطباعة.

وأشار المركز القومى للامتحانات إلى أن ، مواصفة امتحان مادة العلوم وعدد أسئلة الورقة الامتحانية لكل من :-

- الصفين الأول والثاني الإعدادي: 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 16 درجة .

- الصف الثالث الإعدادي ( التاسع ): 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات .

- الدرجة الكلية لامتحاني الفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني :

- الصفين الأول والثاني الإعدادي : 64 درجة للامتحان التحريري، 16 درجة للامتحان العملي (خمس الدرجة ) ، ويخصص 20 درجة أعمال سنة ، تقسم كما يلي « 5 درجات مواظبة ، 5 درجات سلوك ، 10 درجات اختبارات الشهور )، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني 100درجة .

- الصف الثالث الإعدادي : 20 درجة .

- الدور الثاني : للصفوف الثلاثة ( الأول ، الثاني ، والثالث ( الإعدادي 40 درجة.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي لكل من الصفوف الدراسية الثلاثة.

- أن تشمل أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية - الفصل الدراسي الثاني.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : ساعتان شاملة وقت المراجعة.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة وصحيحة مع البعد عن الاحتمالات.

- أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية :-

- الأسئلة الموضوعية وتشمل «الاختيار من متعدد ، الصواب والخطأ ، المزاوجة ، الإكمال المقيد متعدد ، الصواب و، المصطلح العلمي ، إعادة الترتيب ، صوب ما تحته خط ، استخرج الكلمة المختلفة ، لمن تنسب الأعمال ، حدد من المسئول عن.

- الأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة وتشمل الشرح ، التفسير ، التوضيح ، المقارنة ، ماذا يحدث لو، اذكر السبب ، ما وظيفة ، ما أهمية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة .