مظلة اجتماعية ومبادرات لحماية الأسرة ومشروعات في قرى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تحرص الدولة المصرية، علي مد مظلة الحماية الإجتماعية في كافة ربوع الجمهورية، وفي محافظة أسوان، تبذل الدولة جهودا كبيرة في قطاع التضامن الاجتماعي، حيث يتواصل الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتم تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الانجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ وإنهاء أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام والعمل على الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وضمن مبادرة حياة كريمة، تم مؤخرا معاينة وحدة الكلح شرق بمركز إدفو، كما تم استلام حضانة المفالسه بادفو وسيتم قريبا استلام وحدة التضامن الاجتماعي بالكلح شرق، كما تنفذ مديرية التضامن الإجتماعي بأسوان مبادرة مودة للمناطق الحدوديةحيث شهدت أسوان ندوات، حاشدة و حضور كثيف من الفئات المستهدفة من الجنسين وأولياء الأمور والقيادات المجتمعية، وبمساهمة فاعله من جمعيات تنمية المجتمع وتفاعلها الإيجابي مع المبادرة ومشاركتهم الفاعلة.

وتكمن أهمية المبادرة في إقامة أسرة قادرة علي مواجهة تحديات المرحلة وتنشئة جيل قادر علي تحمل المسئولية في وقت تسعي القيادة السياسية لتحقيق حياة كريمة لكافة أبناء الوطن لذلك تولي الدولة اهتمام كبير للشباب والمقبلين علي الزواج لتزويدهم بالخبرات والمعرفه من اجل تكوين أسرة علي أساس سليم، وتوضيح المفاهيم المتعلقة بالمبادرة وأسس اقامة اسرة قادرة علي تنشئة جيل قادر علي تحمل المسئولية .

وتستكمل مديرية التضامن الإجتماعي بأسوان تفعيل المبادرة الرئاسية "لا أمية مع تكافل"، ويتم تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه سير المبادرة.

وفي إطار برنامج "فرصة"، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ، تم عقد لقاء تعريفى للبرنامج التدريبى للحرف اليدوية " خوص وعرجون" لأهالي ابو الريش تمهيدا لإنشاء وحدة إنتاجية بالمنطقة لتشغيل المتدربين بها.

وفي إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب والمرأة ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها

كما يتم تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة بأسوان، كما يتم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار النهوض والرقى بمستوى العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى من خلال الادارة المركزية للتدريب حيث تم تنفيذ البرامج المتكاملة لبناء وتنمية القدرات الإدارية والقيادية تم حضور الدورة لـ20 متدرب من مديرية التضامن الاجتماعى.



مظلة اجتماعية ومبادرات لحماية الأسرة بأسوان



مبادرات لحماية الأسرة بأسوان



مبادرة لحماية الأسرة فى أسوان



مظلة اجتماعية ومبادرات لحماية الأسرة بأسوان



مبادرات لحماية الأسرة بأسوان