مسلسل صيد العقارب.. ما الإسعافات الأولية لإنقاذ شخص مطعون بالسكين؟

كتبت فاطمة ياسر

اختتم مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، بقيام "عفاف" منال سلامة زوجة "على" محمود عبد المغني، بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى بالسكين من الخلف، أُثناء إلقاء الشرطة القبض عليه.

وحول ذلك يقدم اليوم السابع أبرز النصائح والإسعافات الأولية عند تعرض شخص ما للطعن بالسكين، والهدف إنقاذ الشخص، وذلك وفقا لتصريح من الدكتور عبد العظيم عثمان استشاري الجراحة العامة في كلية طب قنا.

أكد استشاري الجراحة، أن هناك العديد من الحيل والإسعافات الأولية عندما يتعرض الشخص للطعن بالسكين، ومنها:

- لف الشاش أو أي قطعة قماش نظيفة على الجرح دون شدها بقوة.

- عند حمل الشخص المصاب يجب أن تكون الوضعية مناسبة حتي لا يتعرض لأي أضرار.



- يجب نقله سريعا إلى المستشفى للتعرف على نوع الجرح، سواء كان عميق أو خفيف، والقيام بإجراء العلاج بشكل أفضل.



وقدم أفضل سبل العلاج عند تعرض الشخص للطعن بالسكين، وتشمل الفحص السريري، وتحديد مساحتة الطعن، ويتم خياطة الجرح وتخديره موضعيا، مع ضرورة أخذ المسكنات، ومضادات الإلتهابات، وهذا يتم عند تشخيص الجرح بالسطحي، أما في حالة أنه غويط يتم إجراء أشعة للجرح، وتخدير المريض كلي لكي يتم خياطة الجرح.