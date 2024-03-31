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محافظ الغربية يتابع موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية بقطور

الأحد، 31 مارس 2024 11:00 ص
محافظ الغربية يتابع موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية بقطور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية ـ محمد طارق

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية بمركز ومدينة قطور لمتابعة موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحمله الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

 







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