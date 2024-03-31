محافظ الدقهلية: تحصين 86592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار متابعة عمال الحملة القومية الاولى لعام 2024م، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وقال "مختار" أن الحملة انطلقت منذ 19 مارس وبلغ ما تم تحصينه حتى الآن 86592 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها.

وأكد "مختار" على ضرورة تضافر لجهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لأهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الامراض وحمايتها.

كما أكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى لتلبية احتياجات المواطنين، وأكد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذى أوضح أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والماعز، وأضاف أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وقال أيضا أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتصدى للأمراض التى تواجهها فى المحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.