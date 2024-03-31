محافظ أسوان يشدد على استكمال التطوير بمحيط منطقة المسلة الأثرية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استكمل أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته التفقدية بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة المسلة الناقصة الأثرية، والتى تشهد أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من إعادة الرصف للشوارع بعد انتهاء أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، فيما تستكمل بالتوازى الشركة المنفذة لتطوير المنطقة الأثرية أعمالها.

وأثناء جولته التى رافقه فيها غادة أبو زيد نائب المحافظ، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، ومسئولى الآثار والجهات المختصة كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم إقامة مظلات ومقاعد حضارية لانتظار الزائرين والسائحين، مع توفير البيئة المناسبة للكمائن الشرطية الثابتة والمتنقلة.

ووجه المحافظ، إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات وأغطية مطابق الصرف الصحى، وأماكن انتظار السيارات والحافلات السياحية.

فيما حرص أشرف عطية الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، والتقاط الصور التذكارية مع أحد الوفود السياحية اليابانية، والتى تصادف تواجدها بمنطقة المسلة الناقصة، والتى كانت تقوم بأعمال التصوير والتوثيق لهذا الموقع الأثرى ضمن برنامج زيارة التليفزيون اليابانى للمحافظة، والتى تنظمها الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد أسوار الجبانة الفاطمية " جبانة السيد البدوى " حيث كلف رئيس مركز ومدينة أسوان باستكمال تركيب الأسوار الناقصة بشكل آمن وحضارى، وخاصة بعد أن تعرضت أجزاء منها للسرقة من تجار الخردة، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة وتجميل المكان المخصص للساحة البرهامية، موجهاً باستكمال أعمال التطوير لمقبرة النجومى والحديقة الملحقة بها بالشكل الذى يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية لوضعها ضمن البرنامج السياحى للمحافظة.



محافظ أسوان يتفقد منطقة المسلة الأثرية (1)



محافظ أسوان يتفقد منطقة المسلة الأثرية (4)



محافظ أسوان يتفقد منطقة المسلة الأثرية (2)