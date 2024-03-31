لجان لمتابعة صرف معاشات أبريل غدا بزيادة 15%

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من كافة الإجراءات الخاصة بصرف معاشات أبريل 2024 ، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارا من غدا الاثنين من بنك ناصر الاجتماعي بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي، وستتابع اللجان المنوطة عمليات الصرف وتذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف.

على جانب آخر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ،ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.