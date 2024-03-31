اليوم السابع
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الأحد، 31 مارس 2024 11:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" يستعد لاستعادة دوره كمركز تنويرى ثقافى

الأحد، 31 مارس 2024 11:02 م
كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" يستعد لاستعادة دوره كمركز تنويرى ثقافى كوبرى دمياط التاريخى جسر الحضارة
دمياط معتز الشربيني

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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن كوبرى دمياط التاريخي يستعد للافتتاح تزامنًا مع قرب انتهاء تطويره وأعمال إعادة تأهيله، مضيفة أن الكوبرى يحمل تاريخًا بدأ عام 1890 حين تم إنشاؤه ككوبرى على نهر النيل بإمبابة، ونقله إلى دمياط عام 1927، وصولا إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام 2007 بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق، حيث حقق خلال الفترة من ذلك العام حتى 2011 نقلة ثقافية وحضارية كبيرة وأصبح مركزا ثقافيا وتنويريا ومقصدا لنشر ألوان الفنون المختلفة.

وأشارت محافظ دمياط، إلى حرص المحافظة على تنفيذ المشروع لاستعادة دور هذا الكوبرى العظيم وتعظيم الاستفادة منه كأثر أدرج بقرار وزارة الآثار رقم 35 لسنة 2013 وبما يتواكب مع رؤية الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية للمساهمة فى تعزيز الاقتصادات المحلية.

وتابعت المحافظ، أن المشروع تضمن صيانة جسم الكوبرى وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالأساسيات والأنظمة الحديثة، هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة.

 
كوبرى دمياط التاريخى جسر الحضارة
كوبرى دمياط التاريخى جسر الحضارة

 

كوبرى دمياط التاريخى
كوبرى دمياط التاريخى

 







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