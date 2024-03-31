اليوم السابع
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قوافل السعادة توزع هدايا للأطفال وحملات للتوعية ضد المخدرات بسمالوط.. فيديو

الأحد، 31 مارس 2024 07:06 م
قوافل السعادة توزع هدايا للأطفال وحملات للتوعية ضد المخدرات بسمالوط.. فيديو قوافل السعادة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قافلة السعادة التى تنظمها حياة كريمة والأزهر الشريف والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان، وتقام تلك الفعاليات بمدرسة العهد الجديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وانطلقت القافلة فى شوارع سمالوط تنشر الوعى والتثقيف بين الشباب من خلال حملات توعوية حيث ان قافلة السعادة  هي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاوم مع الجهات الشريكة.

وفي تمام الخامسة وحتى السادسة إلا ربع تستقر القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.
 

قوافل السعادة بسمالوط فى المنيا (2)
قوافل السعادة بسمالوط فى المنيا (2)

 

قوافل السعادة بسمالوط فى المنيا (3)
قوافل السعادة بسمالوط فى المنيا (3)

 

قوافل السعادة بسمالوط فى المنيا (5)
قوافل السعادة بسمالوط فى المنيا (5)

 







حياة كريمة

قافلة السعادة

مؤسسة حياة كريمة

سمالوط محافظة المنيا




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