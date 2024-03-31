فتح: أولويات الحكومة الفلسطينية الجديدة وقف إطلاق النار في غزة

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أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستكون أمام مهام ليست سهلة بكل الأحوال ، منها وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة ، فهى ستعمل في مرحلة ربما هى الأصعب التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي تهدد مستقبل وجود الشعب الفلسطيني.

وقال دولة - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الحكومة الجديدة أخذت طابع الكفاءات وهو جزء من توجه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن المصلحة الفلسطينية اليوم تقضي أن تكون الحكومة حكومة كفاءات غير فصائلية حتى تكون قادرة على تجاوز العقبات المرتبطة بتعاطي المجتمع الدولي لها وتقديم المعونات اللازمة لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة وإعادة الحياة إلى ما تبقى من القطاع وانعاش الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن هناك العديد من العقبات التي ستواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة والتي تتسلح برغبة كبيرة في إعادة الحياة لشعبنا وتوحيد شقي الوطن ومؤسساته ، ومن أهم تلك العقبات هى الاحتلال الذي يشن عدوانه على كل الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو في غزة لذلك يجب على هذا العدوان أن يتوقف وأن يفرج عن الأموال الفلسطينية التي تسرق تحت أسباب وحجج غير مقبولة.

وأوضح أن دور هذه الحكومة سيرتبط بالقضايا الإدارية والمهنية والبنائية والمؤسساتية وتهيئة الظروف لأن نكون قادرين للوصول الى مسار سياسي حقيقي تعمل عليه القيادة الفلسطينية عبر دول العالم ، أما الموضوعات التي تتعلق بالشأن السياسي فهى من شأن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حالة التفاف وطني وفصائلي وجماهيري حول الحكومة الجديدة وأن يتعامل معها كل الفصائل بمسئولية وروح عالية من الإيجابية وأن نسهل عملها لأنها حكومة الشعب الفلسطيني ككل.