اليوم السابع
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غدا.. مالطا تتسلم رئاسة مجلس الأمن عن شهر أبريل

الأحد، 31 مارس 2024 03:06 م
غدا.. مالطا تتسلم رئاسة مجلس الأمن عن شهر أبريل مجلس الأمن
كتبت: هند المغربي

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تتسلم بعثة دولة مالطا في الأمم المتحدة غدا الأثنين رئاسة مجلس الأمن عن شهر أبريل خلفا لدولة اليابان التي تسلمت رئاسة مجلس الأمن خلال شهر مارس

وتناول برنامج مجلس الأمن برئاسة اليابان حدثين إحداها مناقشة مفتوحة حول  (تعزيز منع الصراعات - تمكين جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك النساء والشباب ) في إطار بناء السلام والحفاظ على السلام بالإضافة إلي عقد جلسة إحاطة حول  نزع السلاح النووي ومنع الانتشار في إطار صون السلام والأمن الدوليين وترأس وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا وقدم الإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وتناول برنامج اليابان خلال شهر مارس الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية  وناقش التطورات في غزة. 

 







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