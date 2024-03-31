ضبط لصوص يسرقون المتعلقات الشخصية من المواطنين

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (مطروح – السويس) من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة العلمين لقيامهما بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وبحوزتهما الأداة المستخدمة "سكين"، أرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.