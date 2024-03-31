اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص يسرقون المتعلقات الشخصية من المواطنين

الأحد، 31 مارس 2024 12:35 م
ضبط لصوص يسرقون المتعلقات الشخصية من المواطنين محكمة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (مطروح – السويس) من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة العلمين لقيامهما بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وبحوزتهما الأداة المستخدمة "سكين"، أرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 







جرائم السرقة

اخبار الحوادث

السرقة بالاكراه

الامن العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة