اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

سيارة محملة بـ750 أسطوانة بوتاجاز لكرداسة بالجيزة استجابة للمواطنين

الأحد، 31 مارس 2024 03:12 م
سيارة محملة بـ750 أسطوانة بوتاجاز لكرداسة بالجيزة استجابة للمواطنين محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات إضافية لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، دفعت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين بسيارة محملة باسطوانات البوتاجاز بسعة 750 أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل علي المواطنين.


 







اسطوانات البوتاجاز

محافظة الجيزة

كرداسة

الجيزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة