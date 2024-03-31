سباق الخير.. مجموعة شبابية بقنا توفر وجبات للأسر الأكثر احتياجا طوال العام.. صور

قنا ـ صابر سعيد

الخير باقٍ إلى الأبد بسواعد المخلصين الذين يسهرون على راحة الآخرين، فهنا في مدينة قوص جنوب قنا يساهم عدد من الشباب في توفير وجبات لأسر الأكثر احتياجا وذلك على مدار العام، كما يدعمون أصحاب مشروعات صغيرة وذلك عن طريق الجهود الذاتية فيما بينهم.

أيادي الشباب لا تتوقف وقلوبهم معلقة بعمل الخير لإدخال البهجة على النفوس، ففي كل شهر يوفر الشباب وجبات ومستلزمات منزلية لعدد من الأسر ولا يقتصر ذلك على شهر رمضان فقط، بل يستمر طوال العام ليتنافس أبناء الجنوب والشمال في عمل الخير، فهنا نبتة وهناك في دشنا مطبخ خاطرك مجبور يقدم وجبات بشكل أسبوعي أيضا للأسر الأكثر احتياجا.

قال محمود ربيع، مهندس، إن فكرة المبادرة جاءت منذ سنوات وبدأت عن طريق مبادرة نبته التي هدفها رعاية الأسر الأكثر احتياجا في مركز قوص وأماكن أخرى عن طريق توفير مشروعات لهم وذلك بدلا من إعطاء النقود بشكل مباشر.

وأوضح ربيع، أن بمساعدة عدد من المتطوعين بمختلف الأعمار وكذلك الفتيات والسيدات بدأوا منذ أكثر من 3 سنوات بتجهيز مطبخ الهنا الخيري الذي يقدم وجبات للأسر الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان وكذلك في أوقات أخرى وتجهيز وجبات مختلفة من اللحوم والدواجن والأسماك.

وأشار على ربيع، إلى أنه على مدار العام تجهز الوجبات ومستلزمات الأسر داخل مخزن السعادة، كما توزع الحلوى والعيديات على الأطفال في أيام العيد مع توفير ملابس العيد أو مستلزمات المدارس للأسر التي تحتاج لذلك بعد بحث حالتهم ومعرفة مدي استحقاقهم، لافتا أن عمل الخير لا ينتظره مقابل.



شباب الخير بمركز قوص في قنا



تجهيز شنط للأسر الأكثر احتياجا