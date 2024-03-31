زوجة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بعد شهور من زواجهما

كتبت أسماء شلبى

"زوجي سافر وتركني برفقة والدته وامتنع عن إرسال النفقات لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي نفقة، وطلاق للضرر، وذلك بعد أن أثبتت هجر زوجها لها طوال شهور وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة.

وتابعت الزوجة:" بعد مرور شهر علي زواجنا اكتشفت قيام زوجي إنهاء إجراءات سفره، وعندما أعترض وواجهته وتركت المنزل وعدني باصطحابه لي في أقرب وقت وقام بإرجاعي بمنزل والدته وتركني برفقتها، لتمر 6 أشهر علي تلك الواقعة ولم أسمع صوته ولو لمرة واحدة رغم تواصله المستمر مع والدته".

وأكدت الزوجة:" طالبت بالطلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 150 ألف جنيه ، وقدمت دعوي تبديد قائمة منقولات ضده بعد رفضه ووالدته ردها لي وأثبت قيمتها بـ 570 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي، وهجره لي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأكدت الزوجة أنها قد سلكت كافة الطرق الودية مع زوجها للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه أمتنع، ولم تجد سبيل لإلزامه بنفقاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج غير إقامة دعاوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة لها.



يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .



