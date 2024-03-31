روحانيات العشر الأواخر فى صلاة التراويح من مسجد التنعيم بمطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

نقل تليفزيون اليوم السابع، مساء اليوم الأحد، صلاة التراويح، في بث مباشر من مسجد التنعيم، في وسط مدينة مرسى مطروح، وسط أجواء روحانية لليالي العشر الأواخر من رمضان.

وأمّ صلاة التراويح، الشيخ السعيد خلف إمام مسجد التنعيم، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، بحضور أعداد كبيرة من أهالي مطروح.

ورصدت كاميرا اليوم، ازدحام المسجد بأعداد كبيرة من المصلين، الذين توافدوا قبل وأثناء وبعد الآذان، لأداء الصلاة داخل المسجد، كما صلى عدد كبير من المصلين في الساحة الخارجية للمسجد، إضافة وجود مصلى كبير للسيدات ملحق بالمسجد، يشهد إقبالا منهن وسط أجواء رمضانية روحانية، مع تلاوة القرآن بصوت عذب لإمام المسجد، الذي يميل للتخفيف في القراءة، وهو ما جعل المسجد مقصداً للمصلين من أصحاب المحال التجارية وأصحاب الأعمال، الذين يرغبون في تأدية الصلاة قبل الذهاب إلى محلاتهم وأعمالهم، خاصة مع قرب المسجد من وسط المدينة والمنطقة التجارية.

كما ألقى إمام المسجد خطبة، وقت الاستراحة بين صلوات التراويح، حول فضل وخير ليلة القدر، واغتنام الفرصة وتحريها طوال الأيام العشرة الأواخر من رمضان .

يذكر أن مسجد التنعيم هو أحد المساجد الذي تقام فيه المناسبات الدينية الرسمية، ويؤدي فيه الصلاة محافظ وقيادات مطروح، حيث يقع خلف مكتبة مصر العامة وبالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة ويطل على كورنيش البحر.