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رمضان فرحة.. شاهد تجهيز مائدة إفطار قافلة السعادة فى المنيا.. فيديو

الأحد، 31 مارس 2024 06:56 م
رمضان فرحة.. شاهد تجهيز مائدة إفطار قافلة السعادة فى المنيا.. فيديو الإفطار
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قافلة السعادة التى تنظمها حياة كريمة والأزهر الشريف والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان، وتقام تلك الفعاليات بمدرسة العهد الجديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وقافلة السعادة هي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وفي تمام الخامسة وحتى السادسة إلا ربع استقرت القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار حيث تم عقد مائدة إفطار وبعد مائدة الإفطار يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

إفطار قافلة السعادة فى المنيا
إفطار قافلة السعادة فى المنيا

 

الافطار
الافطار

 

المائدة
المائدة

 







حياة كريمة

قافلة السعادة

مؤسسة حياة كريمة

سمالوط

محافظة المنيا




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