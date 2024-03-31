رفع تجمعات قمامة بمطلع كوبرى الطالبية فى الجيزة استجابة للمواطنين

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أزال حي جنوب الجيزة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات في منطقة جزيرة الدهب وحرر محضر بالواقعة وألزم المتعدي بأعمال إعادة الشئ لأصله، وشن حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة لرفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع المخالفات والممارسات العشوائية وتعديات المحال والمقاهي على حرم الطريق.

ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.



