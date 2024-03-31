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توم الخزين.. حصاد محصول الثوم بالمنيا "فيديو"

الأحد، 31 مارس 2024 05:00 ص
توم الخزين.. حصاد محصول الثوم بالمنيا "فيديو" محصول الثوم فى المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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رصد تليفزيون اليوم السابع محصول الثوم بالمنيا، فى موسم الحصاد والتحميل، حيث يعد الثوم أحد الحاصلات الزراعية الهامة التى تتميز بها محافظة المنيا، مثل البطاطس والجزر والطماطم وقصب السكر، أيضا تشتهر بزراعات الثوم سواء كان البلدى أو الصينى، وهو ضمن النباتات الطبية التى يستخدمها المتخصصون فى علاج بعض الأمراض.

وتشهد محافظة المنيا توسعا كبيرا فى زراعة الثوم خاصة البلدى الذى يستخدم خزين للأسر المنياوية، من الموسم للآخر، كما أن الصينى يتم تصديره لدول آسيا وبعض دول أوروبا، وقد عمل المزارعين على تطوير الزراعة من خلال استخدام أحدث طرق الرى لزيادة الإنتاج خاصة، أن المحصول يتم تصديره للعديد من الدول فى أوروبا وآسيا.

قال على محمد أحد المزارعين، إن موسم زراعة الثوم فى نهاية شهر سبتمر وبداية أكتوبر ويستمر فى الأرض أكثر من 90 يوما، ويبدأ موسم الحصاد فى أواخر شهر مارس، أما الثوم الخاص بالخزين يظل مدة أطول فى الأرض،
وقال إن الثوم هذا العام تأثر بتغير المناخ، لأن الثوم يحب البرد الشديد، وجاء انتاج الفدان من الثوم هذا ابعام بين 8 إلى 11 فدانا وسعر الكيلو 15جنيها، وهو من المحاصيل التى لا تحتاج لمياه رى كثيرة بل يحتاج إلى عناية فائقه حتى نضج المحصول.


 







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محافظة المنيا




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