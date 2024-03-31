توفير وجبات إفطار وسحور وبطاطين للمتضررين من انهيار جسر السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، توفير وجبات إفطار ساخنة للأسر المضارة من حادث انهيار جسر ترعة السويس بالإسماعيلية، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن بإرسال بطاطين وكراتين مواد غذائية كما تم الاتفاق على توفير 2000 وجبة من خلال الجمعيات الأهلية.

بالإضافة إلى التواصل مع إحدى المؤسسات الخيرية لتقديم دعم اضافي لدعم 150 أسرة بوجبات ساخنة للإفطار ووجبات جافة للسحور بالإضافة لعدد 300 بطانية إضافية للمتضررين من حادث انهيار جسر ترعة السويس فى الإسماعيلية .

وتابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا على مدار اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة فايد وأبوصوير، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومديرية الري والموارد المائية، وكافة الجهات المعنية للتعامل مع انهيار جسر ببر أيمن ترعة السويس بعزبة الكوبانية نطاق قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأوضح "عصام" أنه تم الانتهاء من عمل جسرين بعرض ترعة السويس لغلق الترعة ومحاصرة المنطقة المتضررة من انهيار الجسر، بالتعاون بين مديرية الطرق والنقل والوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية؛ تمهيدًا لقيام وزارة الري والموارد المائية بعلاج الجسر بالطرق الفنية اللازمة، علاوة على سحب المياه من المنطقة المحيطة بالجسر المنهار، للحفاظ على المنازل المجاورة وحياة المواطنين.

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود الوحدات المحلية بالمحافظة، مديرية الطرق والنقل، والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، الجهات الأمنية، الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث.

مؤكدًا على وصول كافة الإمدادات اللازمة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لمساعدة المواطنين في التغلب على آثار الحادث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لمديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم الدعم الفوري لعدد الأسر المتضررة من حادث انهيار جسر بعزبة الكوبانية، بقرية عين غصين، والبالغ عددها 120 أسرة طبقًا للحصر الأوَّلي الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي، على أن تستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.



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