تنفيذي الشرقية يُناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال عبد الفطر المبارك، من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء إجازة العيد، وكذلك توفير الأماكن والمنافذ اللازمة لعرض وبيع ملابس ومستلزمات العيد بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور قيادات التنفيذية والشرطية وممثلين عن إدارتى المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكرى، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتصدى بكل حزم لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، بجانب رفع درجة الاستعداد بمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة أى أحداث طارئه خلال أجازه العيد.

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التى ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

طالب المحافظ مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمنى لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

كما استعرض محافظ الشرقية إنجازات المحافظة فى الفترة من 2018 – 2024م متضمنة الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية والجهود المبذولة فى ملفات التحول الرقمى والإصلاح الإدارى والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وأملاك الدولة والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وحصول المحافظة على تجديد شهادة الاعتماد (الايزو) والتميز الحكومى والانضمام لشبكة اليونسكو العالمية.