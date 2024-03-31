تكثيف حملات مراقبة الأسواق في دمياط وضبط 3 أطنان أغذية فاسدة

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية الصحة بدمياط، حملات مكثفة استهدفت عددا من الأسواق داخل المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لمراقبة الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتمكنت حملات مديرية الصحة بدمياط، من ضبط 63 منشأة غذائية لإدارتها بدون ترخيص، فضلا عن غلق 4 منشآت أخرى لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة مما يمثل خطرا على الصحة العامة.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 143 مخالفة متنوعة، ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعرض منتجات مجهولة المصدر، كذلك عرض أغذية منتهية الصلاحية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه قد تم ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى والتى بلغت 3 طن، مشيرا إلى ضبط 1.565 طن زبيب منتهى الصلاحية ومنتجات البان مجهولة المصدر حيث تم تحرير محاضر الضبط وعرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إعدام 1305 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا عن ضبط 430 لتر مشروبات وعصائر وزيوت متغيرة الخواص الطبيعية، لافتا إلى أنه قد تم سحب 24 عينة أغذية متنوعة من أجل إجراء الفحص اللازم لها ومتابعة مدى صلاحيتها للاستهلاك.