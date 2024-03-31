تعرف على أهم أسباب حساسية ثنايا الجسم

كتبت مروة محمود الياس

الحساسية أو الطفح الجلدي أو الالتهابات التي تصيب أجسامنا وتظهر على سطح الجلد، لها الكثير والعديد من الأنواع والأشكال والأسباب أيضًا، ولكن هناك نوعية من الحساسية أو الطفح الجلدي الذي يصيبنا في أماكن معينة من الجسم خاصة في منطقة الثنايا، ومن أهم أجزاء الجسم التي قد تحدث فيها هذه المشكلة هي كل ما يحتوي على الثنايا، مثل المنطقة الواقعة بين الفخذين فضلاً عن المناطق الواقعة بين أصابع الأقدام وأصابع اليد الواحدة، وأيضًا الثنايا الموجودة بين الإبطين وكذلك تحت الثديين خاصة لدى النساء.

تابع التقرير حسب موقع كليفيلاند كلينيك أن هناك بعض الأماكن التي تظهر فيها هذه النوع من التحسسات مثل الثنايا في الرقبة أيضا قد تظهر بين الأرداف، وقد يكون الأطفال أكثر عرضة لها خاصة في أماكن الحفاضات، وبين أماكن الرقبة خاصة الأطفال الصغار.

هناك الكثير من الأسباب التي قد تسبب هذه المشكلة ويظهر خلالها الحساسية في شكل حرقان أو حكة شديدة والشعور بالرغبة في الهرش، أو ألم ما في المنطقه ذاتها أو حرقة أو طفح جلدي أحمر أو ملتهب، هو في النهايه شعور غير مريح في تلك الثنايا.

أما عن أهم المسببات فتكون إما ناتجة عن الفطريات الجلدية التي تنمو في تلك المناطق بشكل كبير نتيجة العدوى، خاصة تلك التي تنتشر بين ثنايا أصابع القدم واليدين، هناك أسباب أخرى قد تكون بسبب نوع من البكتيريا أيضا يظهر في هذه الأماكن نتيجة خروج العرق والرطوبة

وينصح التقرير بالاستحمام الجيد مع التكثيف الجيد أيضا للثنايا والتجفيف الجيد هو السر العلاج من هذه المشكلة مع استخدام كريمات مضادة للاحتكاك، مع زياره مختص اذا كانت الحالة تتفاقم تدريجيا ولا تعالج بعد هذه النصائح.