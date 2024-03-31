تركيب 16 ألف عداد كهرباء بالمنظومة الإلكترونية لشمال القاهرة حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

تمكنت شركة شعاع للخدمات العامة بالتعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفى، منذ بدء أعمال التركيب الإلكترونى لعدادات الكهرباء سواء للمشتركين الجدد أو إحلال وتجديد، في أول ديسمبر الماضى بقطاع المرج وشبرا الخيمة والخانكة كتجربة قبل تعميمها بجميع إدارات الشركة من تركيب 16 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع خلال 4 اشهر من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت شركة شعاع للخدمات العامة فى بيان لها اليوم أنه تم البدء في تركيب عدادات (أحادي - ثلاثي) فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في 5 ديسمبر الماضى بنطاق قطاع المرج كتجربة أولية قبل التعميم ، و الذى يعتبر من أعلى القطاعات من حيث ارتفاع نسبة الفقد نتيجة زيادة معدلات سرقات التيار الكهربائى و يضم الإدارات ذات المتأخرات الأعلى ، وتمكنت شعاع من تركيب 14 ألف عداد بالقطاع خلال 4 أشهر الأمر الذى كان له مردود إيجابى على تحسن نسبة الفقد بالقطاع و انخفاض المتاخرات المالية على المشتركين.

وأضاف البيان أنه منذ بداية شهر مارس تم البدء في تركيب العدادات بمنطقة شبرا الخيمة و تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 2000 عداد حتى الان ، ومن المقرر أن يتم البدء في التركيب الإليكتروني بإدارات الخانكة و الخصوص اعتباراً من أول أبريل.

وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء البرنامج الأول (mobile application) وهو تطبيق اليكتروني مشترك بين شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و شركة شعاع للخدمات العامة لتسليم و تسلم العدادات بشكل إليكتروني يسجل كافة مراحل التسليم و التسلم و تظهر في نفس اللحظة لدى الإدارة الهندسية بشركة شمال القاهرة و مركز العمليات الرئيسي و الإدارة التابعة بشركة شعاع.

وبدون البرنامج الإلكترونى الثانى الفني التابع لشركة شعاع رقم العداد القديم الذى سيتم تغيره ورقم العداد الذى سيتم تركيبه، تاريخ التركيب، و بيانات الفني الذى يقوم بالتركيب، صورة العداد و وإرسال بيانات العداد والصورة قبل و بعد التركيب إلي قسم التركيبات بالشبكات التابع لشركة شمال القاهرة للقبول بسلامة التركيب تمهيداً لإطلاق التيار من خلال فني الشبكات او الرفض في حالة عدم سلامة التركيب او وجود معوقات للتركيب.

وقال البيان إنه يتم توفير للفنيين المختصين والذىن تم تدريبهم (نظرى، عملي) بمركز تدريب الكوادر الفنية بمعرفة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على أعلى مستوى و منحهم شهادة مزاولة المهنة من قبل المركز ، و توفر الشركة لهم أطقم الحماية و الوقاية لهم لضمان سلامتهم و سلامة المشتركين.