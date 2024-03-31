برواية حفص.. آلاف المصلين يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

شهد آلاف المصلين اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة الأحزاب، برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي الأحزاب وسبأ، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، ورويس عن الإمام يعقوب الحضرمي، وتقام صلاة التهجد بآيات من سور النساء والمائدة والأنعام والأعراف، برواية السوسي عن أبي عمرو البصري.

وأوضح الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أنه يؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاة العشاء الشيخ عادل محمود، مدرس القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، وصلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، رئيس مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ عيد بركات، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الاثنين، الدكتور حمادة خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم بطنطا، مع التلاوة من سورتي سبأ وفاطر، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

تأدية صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

التراويح بالجامع الأزهر

تأديه صلاة التراويح بالجامع الأزهر