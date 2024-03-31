اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بابا الفاتيكان يجدد دعوات وقف إطلاق النار في غزة

الأحد، 31 مارس 2024 02:15 م
بابا الفاتيكان يجدد دعوات وقف إطلاق النار في غزة البابا فرنسيس
أ ش أ

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جدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، مطالباته بتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات والإفراج السريع عن الرهائن.


كما قال البابا، في كلمته بمناسبة عيد الفصح، إن طرفي الحرب في أوكرانيا يجب أن ينخرطا في تبادل للسجناء، مطالبا أيضا بمساعدة من يعانون من نقص الغذاء وأضرار تغير المناخ ووقف تهريب البشر، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وألقى البابا كلمته أمام عشرات الآلاف المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بعدما قلل من ظهوره أمام العامة خلال الفترة الماضية بسبب اعتلال صحته ما جدد المخاوف بشأن الحالة الصحية لبابا الفاتيكان البالغ من العمر 87 عاما.







البابا فرنسيس

الفاتيكان

غزة

وقف إطلاق النار

العدوان على غزة




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