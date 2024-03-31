انهيار عقار قديم خال من السكان فى العطارين وسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منذ قليل منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم خال من السكان مكون من 4 طوابق، ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم العطارين يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار مكون من أربعة طوابق بشارع العطارين الرئيسي خال من السكان والتابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها قوات الحماية المدنيه وحي وسط الى مكان البلاغ وجري وضع الحواجز الحديدية وغلق الشارع بالكامل والعمل تسهيل حركة المرور وسير السيارات ،وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة و جري اخلائها منذ فترة طويلة ،تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية