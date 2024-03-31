انخفاض تدفق نهر برانكو لأدنى مستوياته بسبب الجفاف فى الأمازون.. فيديو

فاطمة شوقى

أدى الجفاف فى منطقة الأمازون البرازيلية هذا الأسبوع إلى انخفاض تدفق نهر برانكو، أحد أكبر روافد المنطقة، إلى أدنى مستوياته التاريخية.

وبلغ تدفق النهر 39 سنتيمترا سلبيا من الجريان بداية الأسبوع، وهو أحد أسوأ الأرقام القياسية في تاريخه، بالكاد تجاوزها جفاف 2016 عندما وصل إلى 59 سنتيمترا سلبيا، وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للمياه.

وأثر الجفاف على 120 دولفينا نهريا نافقا في أحد روافد نهر الأمازون خلال الأسبوع الماضى في ظروف يعتقد الخبراء أنها ناجمة عن الجفاف والحرارة الشديدين، ويعتقد الباحثون أن انخفاض مناسيب مياه الأنهار خلال فترة جفاف شديد أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المياه إلى مستويات لا تتحملها الدلافين.

وتعد دلافين نهر الأمازون، التي يتميز الكثير منها بلون وردي مذهل، نوعا فريدا إذ توجد فقط في أنهار أمريكا الجنوبية وهى من بين الأنواع القليلة من دلافين المياه العذبة المتبقية فى العالم، وبسبب دوراتها الإنجابية البطيئة فإنها معرضة للخطر بشكل خاص.

ووسط رائحة الدلافين المتحللة، واصل علماء الأحياء وخبراء آخرون يرتدون ملابس وأقنعة واقية لانتشال الثدييات النافقة من بحيرة وقاموا بتشريحها لتحديد سبب نفوقها.

والعلماء غير متيقنين تماما من أن الجفاف والحرارة هما السبب فى الارتفاع الكبير فى معدل نفوق الدلافين، ويعملون على استبعاد الأسباب الأخرى، مثل الإصابة بعدوى بكتيرية.

