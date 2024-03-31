اليوم العالمي للتوحد.. وزارة التعليم توجه بإضاءة المبانى التعليمية باللون الأزرق

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذى أعلنته الأمم المتحدة والذى يوافق 2 أبريل من كل عام يتم إنارة جميع المنشآت التعليمية من مبانى ديوان المديريات والإدارات التعليمية ومدارس التعليم العام والتربية الخاصة باللون الأزرق مع ضرورة تصوير المنشأة المضاءة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة.



وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.

وعملت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ دورات تدريبية تخصصية في مجال التوحد لـ 10 ألاف من معلمي وأخصائي التعليم العام بالتعاون مع الكليات المتخصصة مثل (جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة بنها، وكلية علوم الإعاقة بالزقازيق وكلية علوم الإعاقة ببني سويف، خلال الفترة الماضية .