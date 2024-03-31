اليوم السابع: توجيهات رئاسية لدعم وتعزيز إمكانيات المنظومة الصحية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية لدعم وتعزيز إمكانيات المنظومة الصحية

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توجيهات رئاسية لدعم وتعزيز إمكانيات المنظومة الصحية.. الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من الخطوات التشريعية اللازمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية وزيادة معدلات الإنجاز فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والاستمرار فى تقديم الدعم الصحى للأشقاء فى قطاع غزة



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توجيهات رئاسية لدعم وتعزيز إمكانيات المنظومة الصحية



