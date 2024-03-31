المجلس القومى للمرأة يصدر كتابا تحت عنوان "حصاد المجلس فى 10 سنوات"

كتب محمود راغب

أصدر المجلس القومى للمرأة، كتابا تحت عنوان "حصاد المجلس القومى للمرأة فى 10 سنوات 2014-2023"، والذى يستعرض جهود المجلس فى مجال تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتعزيز دورها القيادى فى كل المجالات .

ويشير الكتاب إلى أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة والمجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة المصرية.

ويوضح الكتاب أيضاً الإطار الاستراتيجى لتمكين المرأة المصرية والذى يتضمن كل من رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر، فضلا عن الإشارة إلى أبرز المؤشرات التى تم رصدها من خلال مرصد المرأة المصرية الذى تم إنشاءه فى 2017 لمتابعة التقدم المحرز فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ،كذلك تم الاشارة إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لعام 2018 وآليات عمله .

كما استعرض الكتاب للقوانين التى صدرت لصالح المرأة، ومشروعات القوانين والمقترحات التشريعية التى أعدها المجلس او تم إبداء الرأى فيها، والقرارات واللوائح التى صدرت لصالح المرأة، ، كذلك دور المجلس فى تعزيز الخدمات للمرأة فى الاحياء السكنية الجديدة (السكن اللائق)، وحماية المرأة من كافة اشكال العنف الموجه ضدها، والجهود التوعوية للمجلس من خلال الحملات المختلفة، بالاضافة إلى المبادرات الخاصة بالاستثمار فى الفتيات "دوى يا نورة"، فضلا عن أبرز الجهود الدولية للمجلس القومى للمرأة، وكذلك دور المجلس فى متابعة الاستحقاقات الدستورية ومشاركة المرأة فيها.