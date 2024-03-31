الشباب والرياضة بشمال سيناء تكثف فعاليات مواجهة المخدرات وتطوير المهارات

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذها لفعاليات التوعية بمواجهة المخدرات اضافة لفعاليات الوعي بتطوير المهارات واستغلال القدرات لدي الشباب.

قال إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تتواصل فعاليات «انت أقوى من المخدرات» بمركز شباب بئر العبد وينفذ الفعالية تطوعي صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي، استمرارا لفعاليات مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وأضاف، أنه يشارك في الاستفادة من هذه الفعاليات الأطفال والطلائع وتتضمن عمل ورش الرسم والتلوين وقصص النجاح، وندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، لافتا ان هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من توجيهات الدولة بأهمية تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمديريات، للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وخاصة مراكز الشباب، من خلال تنفيذ ورش عمل توعوية للأطفال والشباب والأسر، بهدف رفع الوعي لدى الشباب والنشء بالمفاهيم الخاطئة بتعاطي المخدرات والإدمان والتعرف على طرق العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة للوقاية من المخدرات.

وتابع أن شمال سيناء، شهدت اختتام فعاليات الرواق الأزهري في بشمال سيناء، ويهدف برنامج الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنه تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات برنامج اطلالة لتدريب النشئ علي تصميم وتنفيذ الملابس و تعلم فن تصميم الإكسسوارت، وتعلم فن التطريز والغرز السيناوية وذلك لتعم الفائدة لأبنائنا الطلائع وتعلم مهارات جديد .

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذ دورات تعليم وتدريب الفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية ضمن فعاليات برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية بــ مراكز شباب محافظة شمال سيناء.