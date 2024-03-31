السيطرة على حريق داخل مزرعة فى الشيخ زايد

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مزرعة في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة فى مدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.