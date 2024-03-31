اليوم السابع
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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وانفجارات فى دمشق

الأحد، 31 مارس 2024 09:05 م
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وانفجارات فى دمشق غارات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق.


فيما قال المرصد السوري، إن انفجارات ضخمة سمعت في العاصمة دمشق.


ودائما ما ينفذ الاحتلال الإسرائيلي، غارات على سوريا تستهدف فيها مواقع عسكرية.







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