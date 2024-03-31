الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وانفجارات فى دمشق

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق.



فيما قال المرصد السوري، إن انفجارات ضخمة سمعت في العاصمة دمشق.



ودائما ما ينفذ الاحتلال الإسرائيلي، غارات على سوريا تستهدف فيها مواقع عسكرية.