الجيش الأوكراني: القضاء على أكثر من 5 آلاف جندي روسي و90 دبابة خلال أسبوع

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قضت على حوالي 5420 جنديا روسيا ودمرت 1088 قطعة من أسلحة العدو والمعدات العسكرية من بينها 90 دبابة، خلال الأسبوع الماضي.



وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الفريق أولكسندر بافليوك - في منشور على تطبيق تلجرام - "خلال الأسبوع من 24 إلى 31 مارس 2024، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية حوالي 5420 فردا من القوة البشرية للعدو ، وتكبدت الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الروسية خسائر كبيرة".



ودمرت القوات الأوكرانية 90 دبابة، و146 مركبة قتالية مدرعة، و195 نظام مدفعية، و5 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و20 نظام دفاع جوي، و310 مركبات، و45 مركبة خاصة بالإضافة إلى ذلك، أسقط المدافعون الأوكرانيون 56 صاروخا روسيا و221 مسيرة.



من ناحية أخرى، نددت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، بأحدث هجوم صاروخي روسي.



وكتبت الدبلوماسية الأمريكية في منشور عبر منضة /اكس/ للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية: "صباح يوم الأحد، الإنذار الثالث بالغارة الجوية في الليل، احتمى المواطنون في المخابئ المحصنة مع إطلاق روسيا صواريخ في جميع أنحاء أوكرانيا".



وأفادت يوكرنفورم: "هاجمت القوات الروسية في الساعات الأولى من اليوم باستخدام 14 صاروخ كروز و11 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد وصاروخ باليستي وصاروخ موجه".