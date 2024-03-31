التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزرا لـ 6 محافظات بتكلفة 313 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن- إيناس سلامة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل ، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء فى تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالى الحالى ، والثالثة 44 مجزراً .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

وكشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي العاجلة لتطوير المجازر تتضمن تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزراً بالإضافة الى مجزر دمياط اللوجيستى بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه في 22 محافظة هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية و الغربية و المنوفية والشرقية والقليوبية و الإسماعيلية و السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.

وأعلن اللواء هشام آمنة أنه تم الإنتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزرى رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومجزرى لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هي منفلوط و ديروط و الغنايم و منقباد.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزر ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارى أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر ، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالى 1,4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.

ولفت التقرير الذى استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة ، والأسوار والأرضيات والحوائط ، وأعمال الكهرباء و السباكة و النجارة والالوميتال ، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن و الإطفاء ) .

وقال اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزرى دمياط اللوجيستى والحكومى بتكلفة إجمالية حوالى 485 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا ) على الطريق الساحلى الدولى بورسعيد دمياط وفى الجزيرة الوسطى بين شريانى الحركة ذهابا وإيابا بالقرب من مينائي ( بورسعيد ودمياط ) مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار فى هذا المجال بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومى ، مجزر استثمارى ، ومحجر بيطرى ، محطة معالجة ، وكوكر ، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدان.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومى بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثمارى 97 % ، مشيراً إلى ان مشروع مجزرى دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلى من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية والتى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع تطوير المجازر الحكومية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان وباقى الجهات المعنية ، نظراً لأهميته القصوى وتحقيقاً لأهدافه الهامة و التي تتضمن أولاً الجانب الصحي والبيئي من خلال الذبح بالطرق الحديثة والحفاظ على البيئة من التلوث ، وثانياً الجانب الاجتماعي وهي الحفاظ على صحة المواطن و إنتاج لحوم صحية نظيفة و آمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، وثالثاً الجانب الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

ووجه اللواء هشام آمنة بإزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيئة المطلوبة ، مثمناً الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في المتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة .

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.

