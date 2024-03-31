التأمين الصحى فى أسوان.. إنقاذ رضيعة من الإصابة بالعمى وإعادة أصابع شاب بعد بترها

أسوان - صلاح المسن

يعد نجاح ملف التغطية الصحية الشاملة أحد أبرز محاور الإصلاح الصحي في مصر، وتواصل الدولة المصرية تحقيق إنجازاتها في كافة المجالات وفي مقدمتها القطاع الصحي، لتحقيق تطورًا صحيًا يليق بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

ففي محافظة أسوان، والتي تعد ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تتواصل الاستعدادات المكثفة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، في حين تعمل المنظومة بشكل تجريبي في العديد من مستشفيات الرعاية الصحية بأسوان.

وتواصل المستشفيات تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين، وتحرص علي ضمان خدمة متميزة وتوفيرا لوقت المترددين، والإعلان المسبق عن جداول عيادتها الخارجية.

وأعلنت مستشفى المسلة بأسوان عن انضمام كفاءات طبية لطاقمها كما تقوم مستشفى المسلة بأسوان" الحميات سابقا" بتقديم الدعم والتوجيه للمرضى وذويهم، ومن ضمن فعاليات مستشفى المسلة " للتوعية عن الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية"، ومتابعة مرض السكري والضغط، حيث تقوم مستشفى المسلة بتقديم الدعم والتوجيه لمرضى السكري وذويهم، وتشجعيهم على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.

كما أعلنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، عن تعاقد مستشفى الرمد التخصصى بأسوان مع استشاريين في طب وجراحة العيون، وذلك في إطار خطة الهيئة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في محافظة أسوان.

وأضافت الهيئة أن الاستشاريين الجدد سيقدمون خدماتهم في العيادات الخارجية بمستشفى الرمد التخصصي بأسوان، وذلك عن طريق الإحالة فقط من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكن المريض.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن تلك التعاقدات تأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في محافظة أسوان، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وفي مستشفي الرمد تم منذ أيام إنقاذ رضيعة عمرها شهران من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي بأسوان حيث وصلت رضيعة مولودة قبل ميعادها بثلاثة أشهر من الأقصر بواسطة إسعاف مجهزة بحضَّانة يصحبها طبيب مرافق، وتعد الرضيعة أصغر مريضة تم إجراء عملية لها في مستشفى الرمد التخصصي بأسوان وتمت عملية إنقاذ بصرها بنجاح.

كما أنقذ فريق جراحة التجميل بمستشفى أسوان التخصصي يد مصاب، بعد إصابته ببتر كامل بإصبع الخنصر وبتر شبه كامل بإصبع البنصر، بتثبيت البنصر بسلك معدني و إصلاح الأوتار، وإعادة بناء إصبع الخنصر عن طريق رقعه عظمية من عظمة الحوض، وزراعة اليد بالبطن كمرحلة أولى.

وفي شمال محافظة أسوان، توجد قلعة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي مستشفى النيل التخصصي بإدفو، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقدم خدماتها الطبية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتُقدم مستشفى النيل خدماتها من خلال العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الرعاية المركزة، ومن خلال قسم الأطفال والنساء والتوليد والأطفال المبتسرين، وأيضا المعمل المركزي وبنك الدم.

وتضم مستشفي النيل عشر غرف عمليات على مستوى عالى من التجهيزات وتطبق على معايير الجودة والأمان ومكافحة العدوي، حرصاً على تقديم خدمة متميزة و توفيراً لوقت المترددين، كما أكدت المستشفى على جدول عيادتها الخارجية خلال شهر يناير 2024، وأشارت إلى إتمام التعاقدات والإضافات المتميزة بالكوادر الطبية، لزيادة التخصصات الطبية المقدمة، وأعلنت مستشفى النيل التخصصي بإدفو عن بدء عمليات جراحة العظام.

واستطاعت مستشفى النيل التخصصي، خلال الآونة الأخيرة، إتمام التعاقد مع عدد كبير من الأطباء أساتذة بكليات الطب المتخصصين فى الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والحروق ومناظير الجهاز الهضمي والتخدير والعناية المركزة والأطفال والنساء والتوليد والأطفال والأنف الأذن والحنجرة و العظام، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل مركز إدفو وذلك لخدمة الأهالى.

في نفس السياق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن اعتماد 7 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة في أسوان، ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

والمنشآت الصحية المعتمدة تشمل وحدات طب أسرة "الشراونة قبلي، وحاجر البصيلية، والكلح غرب، والشرفا، والعلاقي وقرشة، وقسطل، والخزان غرب"، ويُعد الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية خطوة رئيسية نحو إعداد المنشأة الصحية للاعتماد النهائي، والذي يُعد شهادة دولية ُتمنح للمنشآت الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وتم البدء فى التشغيل التجريبى لـ 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالى 112 مركزا طبيا ووحدة صحية وأيضاً 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة بمحافظة أسوان.

وفي هذا الصدد، تحقق هيئة الرعاية الصحية، تقدمًا في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء محافظة أسوان، من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات، وتحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية.

واعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية يعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، حيث من المستهدف أن تشهد أسوان تغييرًا جذريًا في الخدمات الصحية بعد تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية.

وتم نجاح اعتماد 14 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان حتى الآن، منهم مركزين طب أسرة بالإضافة إلى 12 وحدة طب أسرة حاصلة على الاعتماد المبدئي حتى الآن.

وكانت قد أنهت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤخرا إجراءات اعتماد 6 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة في أسوان.

والمنشآت الصحية المعتمدة تشمل وحدات طب أسرة "الشيخ مصطفى، والدقاديق، وأبوسمبل، والعوضلاب، وجعفر الصادق، والنزل"، وحصلت هذه الوحدات على درجة الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

يأتى ذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين وتحقيق مستهدفاته، والدور المهم والحيوي لهيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين.

ومن جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة أسوان، أن الوحدات التي تم اعتمادها مؤخرًا قدمت ما يقرب من 29 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من ابناء محافظة أسوان حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة أسوان إلى أن الوحدات المعتمدة تقدم خدمات الرعاية الصحية إلى أكثر من 56 ألف مواطن من أبناء محافظة أسوان.

من ناحية أخري، تتواصل البرامج التدريبية لصقل مهارات الكوادر البشرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة العاملين وخاصة من الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية مما يضمن تبادل الخبرات والمعارف واكتساب المهارات التكنولوجية المختلفة، وخلق قيادات الصف الثاني من المتدربين، فضلا عن الإهتمام الشديد بتطوير بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية.



احد المستشفيات



أسوان ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل



اعتماد المنشآت الصحية



الهيئة العامة للرعاية الصحية



تطوير البنية التحتية باسوان



جانب من المنظومة



مستشفيات اسوان



مستشفيات التأمين الصحي الشامل بأسوان



نقلة نوعية