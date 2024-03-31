اليوم السابع
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اعرف خدمات "طاقة الذرية" للكشف على الواردات من الخارج ضد المواد الإشعاعية

الأحد، 31 مارس 2024 09:00 م
اعرف خدمات "طاقة الذرية" للكشف على الواردات من الخارج ضد المواد الإشعاعية الدكتور عمرو الحاج
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخدمات التى تقدمها هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج للكشف على الواردات من الخارج والتأكد من خلوها من أى مواد مشعة، وهى كالآتي:

1- يقوم خبراء الهيئة بمراقبة كل الواردات والسفن التى تدخل البلاد من خلال التعاون مع هيئة الرقابة والصادرات للكشف الاشعاعى عن هذه الواردات.

2- لا يسمح بدخول أى واردات إلا بموافقة الطاقة الذرية.

3- لا يتم السماح بدخول أى شيء بما فيها الخردة وغيرها إلا بعد الكشف الإشعاعى عنها والتأكد من الخلفية الإشعاعية وكونها فى حدود المسموح بها.

4- التواجد بشكل دائم ومستمر فى كافة منافذ الدولة البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من أى تلوث إشعاعى قد يؤثر على البيئة المصرية وصحة المواطن المصري.

5- حصل المعمل المركزى على شهادة الايزو 17025:2017 كأول معمل معتمد فى مجال القياسات الإشعاعية فى مصر والشرق الأوسط،







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