اعترافات لص الهواتف بالأميرية: نفذت 3 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب ـ سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد مزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف من داخل المساكن بمنطقة الأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة واستولى على هاتفى محمول من داخل شقة بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته الهواتف المستولى عليها، وبالضغط عليه اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وأنه وراء إرتكاب عدد 3 وقائع سرقة أخرى بأسلوب المغافلة، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.