اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 02:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد وإصابة أكثر من 30 مواطنا بانفجار مفخخة وسط سوق شعبي بمدينة إعزاز

الأحد، 31 مارس 2024 01:31 ص
استشهاد وإصابة أكثر من 30 مواطنا بانفجار مفخخة وسط سوق شعبي بمدينة إعزاز انفجار فى أعزاز السورية - أرشيفية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، سقوط عدد من القتلى والإصابات نتيجة انفجار بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية.

وأفاد المرصد السوري، بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة إعزاز في مدينة حلب السورية.
 

وأسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع، وحسب المرصد السوري فإن الحصيلة التي تم الإعلان عنها، هي حصيلة أولية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

وسبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو الحال الذي ينسحب أيضاً إلى جميع مناطق الريف الشمالي لحلب.







المرصد السوري لحقوق الإنسان

انفجار فى سوريا

اعزاز السورية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة