اليوم السابع
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إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة نارية فى حدائق أكتوبر

الأحد، 31 مارس 2024 10:22 ص
إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة نارية فى حدائق أكتوبر حادث_أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد ـ أسماء شلبى

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أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية، في حدائق أكتوبر وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى حدائق أكتوبر وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل" اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب "الموتوسيكل"، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.







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