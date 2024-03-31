اليوم السابع
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الأحد، 31 مارس 2024 01:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إدارة الجوازات تقدم تسهيلات للمواطنين الرغبين بالخدمات والمستندات الشرطية

الأحد، 31 مارس 2024 12:39 م
إدارة الجوازات تقدم تسهيلات للمواطنين الرغبين بالخدمات والمستندات الشرطية تسهيلات للمواطنين الرغبين بالخدمات والمستندات الشرطية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم

واستقبلت قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.


وأكدت الداخلية  مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة







الخدمات الشرطية

حملات أمنية

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