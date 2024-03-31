إحالة ميكانيكي للجنايات قتل مسنا لسرقة سيارته فى عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس إحالة ميكانيكي لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل مسنا في القاهرة لسرقة سيارته، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان نائي، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وقتل المجنى عليه لسرقة سيارته.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.



