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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع بالبطاقات

الأحد، 31 مارس 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع بالبطاقات السلع التموينية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

وزارة الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية فى الربع الأول من 2024

دار الإفتاء توضح علامات ليلة القدر.. أبرزها شمس لا شعاع لها

التعليم: إتاحة التقديم فى المسابقة التكميلية للمعلمين بدءا من يونيو المقبل

تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية لطلبة نظام التعليم الجديد العام المقبل

غدا طقس حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 18

وزير الزراعة يقرر مد فترة معرض الدقى إلى ما بعد شهر رمضان

وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع بالبطاقات واستمرار طرح السكر بـ27 جنيها

وزارة الصحة: مشروع مجمع الرعايات ساهم في خفض معدل الانتظار من 700 لـ300 حالة

قُرّاء الجامع الأزهر يمتعون الأسماع والأفئدة بأربع قراءات في العشاء والتراويح

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. اللهمَ إنك عفوٌّ تُحبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عني

انتهاء المدة المحددة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية lps







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