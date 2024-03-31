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أجواء مستقرة بأغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة

الأحد، 31 مارس 2024 11:09 ص
أجواء مستقرة بأغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة درجات الحرارة -أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة اليوم على كل الأنحاء ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم ️بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 30 درجة مئوية، وشمال الصعيد 33  درجة مئوية، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

ويشهد اليوم، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19.

 

 







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