8 ضوابط للاعتكاف فى مساجد أسيوط.. اعرف التفاصيل

أسيوط-هيثم البدرى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط عددا من الضوابط الخاصة بالاعتكاف بجميع المساجد بالمحافظة، حيث انتهت مديرية الأوقاف بالمحافظة من تجهيز عدد من المساجد خلال الأيام الماضية لاستقبال المصليين لأداء صلاة التهجد بها وإجراء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم لعام 1445 هـ - 2024 م وذلك ضمن خطة المساجد التى تم تخصيصها للتهجد والاعتكاف من قبل وزارة الأوقاف حيث تم تحديد 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان

وفى هذه النقاط نبين ضوابط الاعتكاف بهذه المساجد:

1-توفير جميع وسائل العبادة للمعتكفين من خلال إمام المسجد من مقارئ قرآنية ودروس وخواطر دعوية

2- الالتزام بالاعتكاف فى المساجد المحددة والتى روعى فى تحديدها الموقع الجغرافى فضلا عن جاهزية مرافقه لخدمة المعتكفين

3- التنبيه على المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافة مكان الاعتكاف والمحافظة على ممتلكات المسجد 4- تكليف المتابعة الميدانية بمديرية الأوقاف وجميع الإدارات بالتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد بنطاق المحافظة.

5-يمنع توزيع أى كتب أو إصدارات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف ويكون الاطلاع لمن أراد فى مكتبة المسجد حال وجود مكتبة وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم

6-يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أى صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.

7-يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف فى التفرغ للطاعة والعبادة

8- الحرص على عدم إزعاج المصلين بالأحاديثالجانبية وإيذاء أهل المسجد عامة.