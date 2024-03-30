اليوم السابع
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يوم الأرض.. 48 عاما على انتفاضة الفلسطينيين ضد تهويد أراضيهم

السبت، 30 مارس 2024 08:00 ص
يوم الأرض.. 48 عاما على انتفاضة الفلسطينيين ضد تهويد أراضيهم يوم الأرض
محمد جمال

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يوم الأرض.. يصادف اليوم السبت 30 مارس، الذكرى الـ48 ليوم الأرض، الذى جاء بعد ثورة الجماهير العربية داخل أراضى 1948، ضد استيلاء الاحتلال الإسرائيلى على أراضيهم، والاقتلاع، والتهويد التى انتهجتها إسرائيل.

وتعود أحداث هذا اليوم، لعام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلى على آلاف الدونمات من أراضى الفلسطينيين داخل أراضى عام 48، وقد عم إضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.

وفى هذا اليوم أضربت مدن، وقرى الجليل، والمثلث إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين، والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها فى قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.

وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا - الهيئة القيادية العليا لفلسطينيى 48- بأن إسرائيل استولت على  نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضى المشاع العامة.

ويشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغت ذروتها مطلع 1976 بذرائع مختلفة، تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.

ومنذ العام 1976 أصبح يوم الأرض يوماً وطنياً في حياة الشعب الفلسطينى، داخل فلسطين، وخارجها، وفي هذه المناسبة تشهد تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة شعبنا، وحقه فى أرضه، رغم شراسة الهجمة الإسرائيلية.







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