اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية تتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بمستشفى منوف العام

السبت، 30 مارس 2024 03:10 م
وكيل صحة المنوفية تتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بمستشفى منوف العام جانب من التفقد
المنوفية - محمد فتحى

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أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، جولة بمستشفى منوف العام، وذلك لمتابعة حالة المصابين فور وصولهم للمستشفى والذى بلغ عددهم 23 حالة، ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى واستدعاء جميع الأطقم الطبية من الجراحة والعظام والمخ والأعصاب.

وأكدت أنه قد تم عمل جميع الأشعات من أشعة مقطعية وسونار وأشعة عادية وتلفزيونية على البطن للحالات كما تم عمل جميع الفحوصات للمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وتم تحويل "حالتين" لمستشفى الجامعة وباقى الحالات بمستشفى منوف العام، حيث تم التعامل مع الحالات التى تحتاج للتدخل الجراحى بالعمليات، وباقى الحالات يتم تقديم الخدمة الطبية لهم بالمستشفى.

رافق فى متابعة الحالات الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخر نقل على طريق كفر داود - السادات، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الحالات إلى مستشفى منوف العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 22 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخر نقل على طريق كفر داود - السادات، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن السعيد مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقل الحالات إلى مستشفى منوف العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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