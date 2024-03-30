وزير خارجية الأردن يدعو لاتخاذ قرار أممى يمنع جريمة التجويع فى غزة

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن الوضع في الضفة الغربية يغلي والاستيطان يتزايد وتجرى مصادارت للأرض الفلسطينية، موضحا أن الوضع في الضفة الغربية يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لقتل أي أفق سياسي لتحقيق السلام، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر وفرنسا في قصر التحرير.

أوضح وزير خارجية الأردن أن مصداقية العمل الجماعي الدولي تم تقويضها فيما يخص التعامل مع إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن تحت الفصل السابع يمنع جريمة التجويع في غزة.